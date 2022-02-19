DA LUNEDI ESERCITAZIONE CON UNDICI NAVI E QUATTRO SOMMERGIBILI NATO DAVANTI ALLE COSTE SICILIANE

Un'esercitazione Nato è in programma nei prossimi giorni nel Mar Mediterraneo al largo della Sicilia. Dal 21 febbraio al 4 marzo al largo delle coste siciliane, si svolgerà la Dynamic Manta 2022 una d...

Un'esercitazione Nato è in programma nei prossimi giorni nel Mar Mediterraneo al largo della Sicilia. Dal 21 febbraio al 4 marzo al largo delle coste siciliane, si svolgerà la Dynamic Manta 2022 una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della Nato. L'iniziativa, sottolinea la Marina Militare, «viene pianificata annualmente dal 2013 e non è legata all'attuale situazione nell'Europa orientale».

La Dynamic Manta è mirata principalmente all'addestramento e alla condotta delle operazioni di difesa anti sommergibile. Quest'anno quattro sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia, e Stati Uniti, sotto il controllo del Comando Sommergibili della Nato, si addestreranno insieme a undici navi di superficie provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti.

Parteciperanno anche otto velivoli da pattugliamento marittimo ed otto elicotteri. Il tutto sotto il comando del contrammiraglio Mauro Panebianco, comandante del Secondo gruppo navale permanente della Nato.

La Marina Militare prenderà parte all'esercitazione con la fregata Margottini, la fregata Carabiniere, il sommergibile Salvatore Todaro e gli elicotteri del 3/o Gruppo elicotteri di base nella Stazione elicotteri di Catania. Inoltre l'Italia assicura il supporto logistico della base navale di Augusta e della base aerea dell'Aeronautica Militare di Sigonella a Catania.