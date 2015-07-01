Da lunedì, basolato lavico in piazza Indipendenza e via Monastero

Il vicesindaco Palumbo: “Cercheremo di provocare meno danni possibili alla viabilità contando anche sulla celerità dei tempi di consegna”

95047.it Da lunedì mattina, 6 luglio, l’area di piazza Indipendenza sarà off limits. Prenderanno, infatti, il via i lavori ripavimentazione di tutta l’area: oltre alla piazza anche via Monastero fino all’ingresso per piazza Santa Barbara. Su tutta l’area verrà piazzato il basolato lavico. Si chiude così l’ultima fase dei lavori che erano stati finanziati con quelle somme ministeriali che - anni addietro - avevano già portato al rifacimento di tutta la parte bassa di via Vittorio Emanuele. I lavori (importo a base d’asta da 120 mila euro), come detto, partiranno lunedì prossimo e, sulla carta, si protrarranno per i prossimi novanta giorni: tuttavia, la ditta che eseguirà i lavori avrebbe confermato l’intenzione di dimezzare i tempi di consegna.

“L’impresa ci ha promesso che nel giro di quaranta giorni potrebbe pure concludere l’opera - spiega il vicesindaco Carmelo Palumbo -: si tratta di una consegna dei lavori affidata attraverso cottimo fiduciario ad una ditta di Paternò. Perché sono le ditte della città, per quanto possibile, che stiamo tentando di far lavorare. Lunedì partono i lavori: chiuderemo prima via Roma, in appresso la parte centrale di piazza Indipendenza e per ultimo via Teatro e ovviamente via Monastero. Cercheremo, è ovvio, di provocare meno danni possibili alla viabilità contando anche sulla celerità dei tempi di consegna”.