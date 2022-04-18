DA MARTEDI ATTIVO A PATERNÒ DRIVE IN TAMPONI DI FINE ISOLAMENTO

E’ stata anche decisa, a partire da martedi 19, la chiusura del drive in tamponi di fine isolamento di Misterbianco, ma ne sarà attivato uno a Paternò.Come già comunicato, l’ufficio emergenza Covid, d...

Come già comunicato, l’ufficio emergenza Covid, di concerto con l’Asp, ha programmato la chiusura dei sei hub vaccinali della provincia, ultimo giorno di apertura sabato 16.

Resteranno attivi i drive tamponi in tutti i distretti sanitari e quello presente all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Già individuati i nuovi siti vaccinali in sostituzione degli hub. Somministrazioni nei Pvo di Giarre, Paternò, e Militello e nei Pvt di Adrano, Linguaglossa, Belpasso e Scordia. Elenchi completi in allegato.