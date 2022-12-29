DA NAPOLI A CATANIA PER RUBARE FARMACI ONCOLOGICI, TRE PERSONE ARRESTATE

vrebbero sottratto medicinali per la cura di malattie oncologiche. È quanto emerso dalle indagini che nei giorni scorsi hanno portato all’arresto di tre persone.Su disposizione della Procura Distrettu...

vrebbero sottratto medicinali per la cura di malattie oncologiche. È quanto emerso dalle indagini che nei giorni scorsi hanno portato all’arresto di tre persone.

Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Squadra Mobile nei giorni scorsi ha dato esecuzione alla ordinanza emessa dal Gip di Catania in relazione al reato di furto aggravato in concorso con la quale è stata disposta l’applicazione di misura cautelare personale nei confronti di Antonino Ferlito, 66 anni, Arturo De Rosa, 56 anni, e Armando Strino, 61 anni.

Le indagini coordinate dalla Procura catanese ed eseguite dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile – Squadra Antirapina, hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come gli indagati, la sera del 23 giugno 2022, avrebbero partecipato alla commissione del reato, sottraendo farmaci oncologici di ingente valore.

Dagli elementi acquisti sarebbe emerso che il reato sia stato commesso da soggetti provenienti dal capoluogo partenopeo i quali si erano avvalsi di un basista locale che gli offriva supporto logistico dal momento del loro arrivo e successivo allontanamento dalla città.

Il Gip ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere che la Squadra Mobile ha eseguito la mattina del 19 dicembre, rintracciando i destinatari nelle loro abitazioni e portandoli in carcere.