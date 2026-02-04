Da oggi a Paternò i sette mercoledì di San Giuseppe: il programma della festa fino al 19 marzo

Paternò si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Madonna delle Grazie, in...

Paternò si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Madonna delle Grazie, in programma dal 4 febbraio al 19 marzo 2026.

Un ricco calendario di momenti di preghiera, celebrazioni solenni e iniziative culturali accompagnerà fedeli e cittadini fino alla giornata clou del 19 marzo, dedicata alla Solennità di San Giuseppe.

Il programma religioso

Dal 4 febbraio al 19 marzo, ogni mercoledì, si terrà la tradizionale i sette mercoledì di San Giuseppe

ore 17.00 Preghiera a San Giuseppe

ore 17.30 Santa Messa

Domenica 1 marzo (II Domenica di Quaresima) sarà dedicata ai devoti e ai portatori:

ore 11.00 Benedizione dell’altare dei mezzi di lavoro

ore 17.00 Santo Rosario

ore 17.30 Santa Messa

Dal 13 al 15 marzo si svolgerà il Triduo di preparazione, sul tema “Con Gesù Risorto, testimoni di pace e di amore”, con Rosario alle 17.00 e Santa Messa alle 17.30.

Giovedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe

Il momento più atteso della festa sarà giovedì 19 marzo, con il seguente programma:

ore 9.00 Santa Messa solenne con svelata del Simulacro di San Giuseppe

ore 10.30 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina , emerito di Catania

, emerito di Catania ore 16.00 Santa Messa presieduta dal parroco

ore 17.00 Processione con il venerato Simulacro di San Giuseppe, che attraverserà diverse vie cittadine, accompagnata dai fedeli, dai devoti e dalla banda musicale, con rientro in Chiesa al suono festoso delle campane

Attività ricreative e culturali

Accanto al programma religioso, sono previste numerose iniziative:

dal 2 al 6 marzo : visita al Patriarca da parte degli alunni delle scuole

: visita al Patriarca da parte degli alunni delle scuole venerdì 13 marzo , ore 19.00: concerto strumentale dei Maestri Coniglio

, ore 19.00: concerto strumentale dei Maestri Coniglio sabato 14 marzo , ore 16.30: grandiosa asta e Sagra di San Giuseppe

, ore 16.30: grandiosa asta e Sagra di San Giuseppe domenica 15 marzo : ore 10.00 asta dei doni votivi ore 10.00 laboratorio e spettacoli dell’Opera dei Pupi a cura della Compagnia Teatrale Thalia ore 16.30 asta e Sagra di San Giuseppe ore 19.30 Albero della cuccagna

:

La comunità parrocchiale invita tutti i fedeli e i cittadini a partecipare a questi momenti di fede, tradizione e condivisione, che rappresentano un patrimonio culturale e spirituale profondamente radicato nel territorio.