Da oggi a Paternò i sette mercoledì di San Giuseppe: il programma della festa fino al 19 marzo

Paternò si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Madonna delle Grazie, in...

04 febbraio 2026 15:32
Paternò si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Madonna delle Grazie, in programma dal 4 febbraio al 19 marzo 2026.

Un ricco calendario di momenti di preghiera, celebrazioni solenni e iniziative culturali accompagnerà fedeli e cittadini fino alla giornata clou del 19 marzo, dedicata alla Solennità di San Giuseppe.

Il programma religioso

Dal 4 febbraio al 19 marzo, ogni mercoledì, si terrà la tradizionale i sette mercoledì di San Giuseppe

  • ore 17.00 Preghiera a San Giuseppe
  • ore 17.30 Santa Messa

Domenica 1 marzo (II Domenica di Quaresima) sarà dedicata ai devoti e ai portatori:

  • ore 11.00 Benedizione dell’altare dei mezzi di lavoro
  • ore 17.00 Santo Rosario
  • ore 17.30 Santa Messa

Dal 13 al 15 marzo si svolgerà il Triduo di preparazione, sul tema “Con Gesù Risorto, testimoni di pace e di amore”, con Rosario alle 17.00 e Santa Messa alle 17.30.

Giovedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe

Il momento più atteso della festa sarà giovedì 19 marzo, con il seguente programma:

  • ore 9.00 Santa Messa solenne con svelata del Simulacro di San Giuseppe
  • ore 10.30 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina, emerito di Catania
  • ore 16.00 Santa Messa presieduta dal parroco
  • ore 17.00 Processione con il venerato Simulacro di San Giuseppe, che attraverserà diverse vie cittadine, accompagnata dai fedeli, dai devoti e dalla banda musicale, con rientro in Chiesa al suono festoso delle campane

Attività ricreative e culturali

Accanto al programma religioso, sono previste numerose iniziative:

  • dal 2 al 6 marzo: visita al Patriarca da parte degli alunni delle scuole
  • venerdì 13 marzo, ore 19.00: concerto strumentale dei Maestri Coniglio
  • sabato 14 marzo, ore 16.30: grandiosa asta e Sagra di San Giuseppe
  • domenica 15 marzo:
    • ore 10.00 asta dei doni votivi
    • ore 10.00 laboratorio e spettacoli dell’Opera dei Pupi a cura della Compagnia Teatrale Thalia
    • ore 16.30 asta e Sagra di San Giuseppe
    • ore 19.30 Albero della cuccagna

La comunità parrocchiale invita tutti i fedeli e i cittadini a partecipare a questi momenti di fede, tradizione e condivisione, che rappresentano un patrimonio culturale e spirituale profondamente radicato nel territorio.

