Da oggi a Paternò i sette mercoledì di San Giuseppe: il programma della festa fino al 19 marzo
Paternò si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e tradizionali più sentiti: la Festa di San Giuseppe, organizzata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo – Chiesa Madonna delle Grazie, in programma dal 4 febbraio al 19 marzo 2026.
Un ricco calendario di momenti di preghiera, celebrazioni solenni e iniziative culturali accompagnerà fedeli e cittadini fino alla giornata clou del 19 marzo, dedicata alla Solennità di San Giuseppe.
Il programma religioso
Dal 4 febbraio al 19 marzo, ogni mercoledì, si terrà la tradizionale i sette mercoledì di San Giuseppe
- ore 17.00 Preghiera a San Giuseppe
- ore 17.30 Santa Messa
Domenica 1 marzo (II Domenica di Quaresima) sarà dedicata ai devoti e ai portatori:
- ore 11.00 Benedizione dell’altare dei mezzi di lavoro
- ore 17.00 Santo Rosario
- ore 17.30 Santa Messa
Dal 13 al 15 marzo si svolgerà il Triduo di preparazione, sul tema “Con Gesù Risorto, testimoni di pace e di amore”, con Rosario alle 17.00 e Santa Messa alle 17.30.
Giovedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe
Il momento più atteso della festa sarà giovedì 19 marzo, con il seguente programma:
- ore 9.00 Santa Messa solenne con svelata del Simulacro di San Giuseppe
- ore 10.30 Santa Messa presieduta da Mons. Salvatore Gristina, emerito di Catania
- ore 16.00 Santa Messa presieduta dal parroco
- ore 17.00 Processione con il venerato Simulacro di San Giuseppe, che attraverserà diverse vie cittadine, accompagnata dai fedeli, dai devoti e dalla banda musicale, con rientro in Chiesa al suono festoso delle campane
Attività ricreative e culturali
Accanto al programma religioso, sono previste numerose iniziative:
- dal 2 al 6 marzo: visita al Patriarca da parte degli alunni delle scuole
- venerdì 13 marzo, ore 19.00: concerto strumentale dei Maestri Coniglio
- sabato 14 marzo, ore 16.30: grandiosa asta e Sagra di San Giuseppe
- domenica 15 marzo:
- ore 10.00 asta dei doni votivi
- ore 10.00 laboratorio e spettacoli dell’Opera dei Pupi a cura della Compagnia Teatrale Thalia
- ore 16.30 asta e Sagra di San Giuseppe
- ore 19.30 Albero della cuccagna
La comunità parrocchiale invita tutti i fedeli e i cittadini a partecipare a questi momenti di fede, tradizione e condivisione, che rappresentano un patrimonio culturale e spirituale profondamente radicato nel territorio.