DA OGGI ATTIVI 5 PUNTI PER LO SCREENING SIEROLOGICO COVID-19 DEL PERSONALE DELLE SCUOLE, UNO SARÀ A PATERNÒ

Attivi, da domani, sul territorio provinciale, 5 punti di accoglienza per l’esecuzione dei test sierologici al personale delle scuole. Si potenzia così la rete aziendale a supporto della campagna di s...

Attivi, da domani, sul territorio provinciale, 5 punti di accoglienza per l’esecuzione dei test sierologici al personale delle scuole. Si potenzia così la rete aziendale a supporto della campagna di screening per Covid-19, dedicata agli operatori delle scuole in vista dell’avvio dell’anno scolastico. I punti di accoglienza sono così individuati:

PATERNO'

Palazzetto dello Sport

(per gli operatori delle scuole di: Paternò, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Ragalna, Santa Maria di Licodia)

CATANIA

Presso ex deposito AMT in Via Plebiscito, 747

(per gli operatori delle scuole di: Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, San Pietro Clarenza, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo)

ACIREALE

Presso Sala Pinella Musumeci, in Piazza Indirizzo

(per gli operatori delle scuole di: Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre, Mascali, Pedara, Riposto, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande)

RANDAZZO

Ex Presidio Ospedaliero

(per gli operatori delle scuole di: Randazzo, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Milo, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea)

CALTAGIRONE

Palazzetto dello Sport (per gli operatori delle scuole di: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini).

«Ringrazio i sindaci dei Comuni coinvolti per la grande disponibilità e il management dell’Asp che non ha lesinato risorse e supporti – afferma il dr. Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid all’Asp di Catania -. Ringrazio altresì il dr. Franco Luca, i direttori dei Distretti sanitari e i riferimenti delle macroaree per il grande sforzo organizzativo profuso».

I punti di accoglienza saranno operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

La campagna di screening volontario si rivolge a una platea di operatori formata da personale docente e non docente dei nidi, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie).