DA OGGI BONIFICI ISTANTANEI SENZA COSTI EXTRA: PAGAMENTI IN 10 SECONDI

Bonifici istantanei obbligatori e a costo ridotto in tutta l’Unione EuropeaA partire da oggi, nell'Unione Europea tutte le banche saranno obbligate a offrire ai propri clienti il servizio di bonifico...

Bonifici istantanei obbligatori e a costo ridotto in tutta l’Unione Europea

A partire da oggi, nell'Unione Europea tutte le banche saranno obbligate a offrire ai propri clienti il servizio di bonifico istantaneo, garantendo trasferimenti di denaro che vengono accreditati in pochi secondi su un altro conto corrente, indipendentemente dall’istituto di credito coinvolto.

Questa misura mira a uniformare il servizio bancario nell’UE, rendendo i bonifici istantanei non solo accessibili a tutti, ma anche economicamente competitivi: il costo di questi trasferimenti dovrà essere equivalente a quello dei bonifici ordinari.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, punta a favorire una maggiore efficienza nei pagamenti digitali e a eliminare le disparità tra i diversi sistemi bancari. Oltre a velocizzare le operazioni finanziarie, questa norma rafforza l’obiettivo di un mercato unico più integrato e innovativo.

Secondo Bruxelles, l’adozione dei bonifici istantanei porterà benefici significativi per i cittadini e le imprese, soprattutto in settori come l’e-commerce e i servizi digitali. Le banche che non rispetteranno queste disposizioni saranno soggette a sanzioni, garantendo così un’applicazione uniforme della norma in tutti i Paesi membri.

Una svolta importante nel panorama bancario europeo, che promette maggiore rapidità e trasparenza per milioni di utenti.