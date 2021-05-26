DA OGGI IN SICILIA VACCINI PER MATURANDI SENZA PRENOTAZIONE, OGGI SOLO NEGLI HUB. DA GIOVEDI ANCHE NEI PRESIDI TERRITORIALI

Domani via libera alla vaccinazione anti-Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. Ne dà comunicazione alle scuole l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione...

Domani via libera alla vaccinazione anti-Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. Ne dà comunicazione alle scuole l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha firmato una nota rivolta ai dirigenti scolastici dell’Isola, in riferimento a quanto disposto dall’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

La campagna vaccinale per i maturandi comincerà oggi (mercoledi 26 maggio) soltanto negli hub (Catania, Acireale, Misterbianco, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati).

Solo da domani(giovedi 27) coinvolgerà anche i Pvt (Presidi vaccinali territoriali).

Gli studenti dovranno essere muniti di una certificazione della scuola. “Per aspetti logistici e organizzativi – spiega il commissario per l’emergenza covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti - è stato deciso di posticipare di un giorno il coinvolgimento dei Pvt. Restano esclusi dalla campagna vaccinale rivolta ai maturandi i Pvo(Punti vaccinali ospedalieri) e le aziende ospedaliere”.

La campagna durerà un mese. Ai maturandi maggiorenni sarà somministrato un vaccino a vettore adenovirale. Per i minorenni è previsto un vaccino Rna