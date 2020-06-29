DA OGGI IN VIGORE I NUOVI ORARI, RIPARTITA LA TRATTA FERROVIARIA CATANIA-PATERNÒ DELLA FCE

A partire da lunedì 29 Giugno ritorna il servizio ferroviario della Ferrovia Circumetnea, nella tratta da Catania a Paternò, dopo il fermo dovuto al lockdown e ai successivi lavori di adeguamento dell...

A partire da lunedì 29 Giugno ritorna il servizio ferroviario della Ferrovia Circumetnea, nella tratta da Catania a Paternò, dopo il fermo dovuto al lockdown e ai successivi lavori di adeguamento dell’armamento ferroviario e saranno in vigore i nuovi orari consultabili

Sempre a partire da lunedì 29 giugno saranno operativi i nuovi percorsi urbani delle autolinee, visionabili