DA OGGI IN VIGORE IL GREEN PASS RAFFORZATO

Super green pass in vigore da oggi, 6 dicembre, con nuove regole fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca e non solo nelle regioni e nei comuni in zona gialla, arancione o rossa.

Bar e ristoranti, cinema e teatri, mezzi pubblici e palestre: le novità, tra green pass rafforzato e semplice, sono tante.

Il governo ha pubblicato una tabella con le Faq per chiarire cosa si può fare e cosa non è consentito.

Il documento, 8 pagine, indica quali sono le attività consentite senza green pass, con pass 'base' e con il certificato 'rafforzato' in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici. E' stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validita' della certificazione verde "rafforzata".

Lo rende noto il ministero della Salute.

Tra le righe del documento si scopre che senza il green pass rafforzato, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. E' quanto si legge nel capitolo dedicato a bar e ristoranti, dove si sottolinea che la consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass.

Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre, in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma neanche all'aperto.

Per accedere ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) non servirà il green pass in zona bianca e gialla.

Ma se si passa in zona arancione per accedervi nei giorni festivi e prefestivi si dovrà avere il super green pass.

"Si precisa - si legge ancora - che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali e' necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti".