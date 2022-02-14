DA OGGI LA SICILIA IN ZONA GIALLA

La Sicilia si risveglia in zona gialla a partire da oggi lunedì prossimo, 14 febbraio. A comunicarlo al governo della Regione è stato il ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata di venerd...

La Sicilia si risveglia in zona gialla a partire da oggi lunedì prossimo, 14 febbraio. A comunicarlo al governo della Regione è stato il ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata di venerdì.

Dalla mezzanotte l’Isola è passata dalla zona arancione arancione a quella gialla. Il Molise, invece, da zona bianca diventa gialla. Sono queste le nuove fasce di colore che, con l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza sono in vigore da lunedì 14 febbraio.

Cambiano dunque le regole, che riguardano principalmente chi non ha il Super Green Pass, mentre coloro che hanno la certificazione rafforzata non subiranno particolari limitazioni. La Sicilia è passata in zona arancione lo scorso 24 gennaio e – dopo 3 settimane – si ritorna al giallo. I contagi infatti diminuiscono e la quarta ondata Covid19 rallenta anche se i numeri restano alti.

I parametri sono da zona gialla grazie soprattutto alla diminuzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva ma l’isola resta osservato speciale’ perché sono troppi i ricoverati in area medica. Se in terapia intensiva il riempimento è al 19% a fronte di un limite del 20% per la zona gialla, in rea medica siamo al 35% ben oltre il 30%

Il governatore Siciliano Nello Musumeci si è detto molto soddisfatto del passo avanti compiuto dalla Sicilia grazie agli sforzi di chi ha rispettato i divieti e si è vaccinato, con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani, credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione.

Come sempre, conclude il Presidente Musumeci, desidero manifestare tutto il mio apprezzamento per quanti, a vario titolo, sono tuttora impegnati nel fronteggiare l'emergenza. A loro rinnovo l'invito ad andare avanti con la consapevolezza che nel tunnel, oramai, c'è sempre più luce!