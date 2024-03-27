DA OGGI LE DOMANDE PER IL BONUS GITE SCOLASTICHE 2024: TUTTE LE INFO

A partire da oggi 27 marzo, le famiglie con figli che frequentano le scuole medie superiori, e che hanno un Isee fino a 15mila euro annui, potranno richiedere il bonus gite scolastiche 2024. Si tratta...

A partire da oggi 27 marzo, le famiglie con figli che frequentano le scuole medie superiori, e che hanno un Isee fino a 15mila euro annui, potranno richiedere il bonus gite scolastiche 2024.

Si tratta di un contributo di 150 euro che viene elargito per permettere agli studenti e alle studentesse in condizioni economiche svantaggiate di partecipare ai viaggi di istruzione.

Le famiglie di studenti frequentanti le scuole statali secondarie di secondo grado, di cui all’Allegato «A» al Decreto dipartimentale n. 84/2023, dalle ore 8 del 27 marzo 2024 e fino alle 17 del 31 maggio 2024 alle ore 17:00, potranno accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti» (http://unica.istruzione.gov.it), mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sotto sezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione»

La possibilità di accedere al contributo fino a 150 euro anche per gli studenti che provengono da contesti familiari con Isee fino a 15mila euro

Il bonus di 150 euro sarà riconosciuto fino al raggiungimento del numero massimo di beneficiari per ciascuna scuola. Per identificare i beneficiari si seguirà l’ordine cronologico di inoltro delle richieste da parte delle famiglie. Il numero massimo di beneficiari è poi calcolato tenendo conto delle risorse residue a disposizione di ciascun Istituto.

DOCUMENTI RICHIESTI. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale deve allegare alla domanda una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità che attesti la propria situazione Isee. Infatti, come detto, il bonus gite scolastiche 2024 è riservato ai nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro. L'Isee verrà verificata sulla base della Dsu aggiornata al 2024 oppure sulla base della Dsu avente validità al 31 dicembre 2023.

l sistema verificherà automaticamente che non sia stato raggiunto il numero massimo di beneficiari identificati per ciascuna scuola e che la dichiarazione Isee del richiedente risulti sotto la soglia indicata di 15mila euro. Dopo queste verifiche, alle famiglie verrà comunicato l’esito, positivo o negativo, della richiesta.

Il contributo verrà erogato tramite sconto sugli avvisi di pagamento relativi ai viaggi di istruzione e visite didattiche emessi dalle scuole. Qualora gli studenti e le studentesse abbiano già effettuato i viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024, sarà attivata una procedura di rimborso.