DA OGGI LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE SUGLI AEREI, NEI CINEMA E A TEATRO. RESTA L'OBBLIGO FINO AL 30 SETTEMBRE SUI MEZZI PUBBLICI (TRANNE I VOLI)

Oggi sarà l'ultimo giorno di obbligo di mascherina in diversi luoghi al chiuso.

"Siamo di fronte a un altro passo verso la normalità - ha commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del Tg1 mattina - Un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di fare gli esami di terza media e della maturità senza mascherina.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato.

E anche in Chiesa, secondo quanto deciso dalla Cei, la mascherina sarà solo raccomandata, mentre torna la possibilità di utilizzare le acquasantiere.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici di trasporto, con l'esclusione dei voli, e nelle strutture sanitarie, comprese le Rsa, fino al 30 settembre. Dal 16 giugno, invece, le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza ponte.

Per la decisione sugli aerei sarebbe necessaria una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi. A chiedere un supplemento di riflessione, è stata in particolare la Lega con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Da oggi decade anche l’obbligo di vaccinazione per gli over50.

Attualmente, sono 2,4 mln i nominativi degli italiani con più di 50 anni che rischiano di essere sanzionati per non aver rispettato l’obbligo del vaccino. A ricevere gli elenchi dal ministero della salute è l’Agenzia delle Entrate che ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio.

Intanto, il quadro epidemiologico segnala un peggioramento: la riduzione dei ricoveri Covid negli ospedali, infatti, continua ma rallenta. Il numero dei pazienti registrati nei nosocomi sentinella aderenti alla rete di Fiaso diminuisce del 3,9%. La fotografia scattata dall’ultimo report evidenzia dunque un calo più limitato rispetto alle settimane precedenti che avevano fatto segnare riduzioni a doppia cifra: -16,3% il 7 giugno e -13% il 31 maggio.

Intanto, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 31.885 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 39.474) e le vittime sono 48, in calo rispetto alle 73 di ieri. Negli ospedali sono invece 189 i pazienti in terapia intensiva, 6 in più di ieri, ed i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.218 (+19).