DA OGGI ,LUNEDÌ 26 SETTEMBRE, LIMITAZIONI AGLI SVINCOLI DI ZONA INDUSTRIALE NORD E ASSE DEI SERVIZI SU TANGENZIALE DI CATANIA

Nell’ambito degli interventi per l’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza, in corso lungo la Tangenziale Ovest di Catania, a partire da lunedì 26 settembre sono previste limitazioni presso gli svincoli di Zona Industriale Nord e dell’Asse dei Servizi.

In particolare, fino a venerdì 14 ottobre rimarranno chiuse la rampa di immissione verso Messina per i veicoli provenienti da Zona Industriale Nord e la rampa di uscita verso l’aeroporto per i veicoli provenienti da Siracusa.

Le indicazioni per gli itinerari alternativi saranno segnalate in loco.

