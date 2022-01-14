DA OGGI PLASTICA MONOUSO ADDIO: DAI PIATTI ALLE CANNUCCE AI PALLONCINI, ECCO TUTTI I PRODOTTI VIETATI

Da domani stop alla vendita della plastica monouso in Italia. Il divieto riguarderà oggetti non compostabili e non biodegradabili come piattini, posate vecchio stile e ai cotton fioc. I prodotti saran...

Da domani stop alla vendita della plastica monouso in Italia. Il divieto riguarderà oggetti non compostabili e non biodegradabili come piattini, posate vecchio stile e ai cotton fioc. I prodotti saranno però ancora in vendita fino ad esaurimento scorte, quindi non troveremo gli scaffali vuoti nelle prossime 24 ore.

Domani entra in vigore il decreto legislativo 196/2021, che recepisce la direttiva europea “Sup”, Single Use Plastic, del 2019. In sostanza, viene vietata l’immissione sul mercato di posate, piatti, cannucce e altri prodotti anche “oxo-degradabili”, i bastoncini cotonati, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Il decreto punta a “produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso”, ed era stato emanato con l’intento di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Per i trasgressori della nuova legge sono previste sostanziose multe, da 2.500 a 25mila euro. Possono arrivare anche fino a 50mila euro se l’immissione contestata coinvolge un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato dell’azienda.