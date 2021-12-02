DA OGGI SCATTA L'OBBLIGO DI MASCHERINA ALL'APERTO IN SICILIA

Obbligo di mascherina all'aperto da oggi in Sicilia, che vuole arginare i contagi covid per conservare la zona bianca ed evitare rischi di zona gialla in vista del Natale. Scattano da oggi, 2 dicembre...

Obbligo di mascherina all'aperto da oggi in Sicilia, che vuole arginare i contagi covid per conservare la zona bianca ed evitare rischi di zona gialla in vista del Natale. Scattano da oggi, 2 dicembre 2021, le nuove restrizioni previste dal governatore Nello Musumeci per contrastare il contagio e la diffusione del virus durante il periodo delle festività natalizie.

La nuova ordinanza sarà valida fino al 31 dicembre. Il provvedimento prevede l'obbligo della mascherina anche all'aperto per tutti gli over 12 e nuovi controlli e restrizioni per i passeggeri in arrivo in Sicilia da sud Africa, Egitto, Turchia, Israele, Botswana e Hong Kong. Inoltre, tamponi molecolari e non più antigenici per i migranti che hanno finito la quarantena.

I passeggeri in arrivo da alcuni Paesi dovranno sottoporsi a tampone obbligatorio e, nel caso siano arrivati nell'isola nei dieci giorni antecedenti l'entrata in vigore della nuova ordinanza, dovranno mettersi in contatto con l'Asp per essere sottoposti a tampone molecolare. L'ordinanza prevede anche una ricognizione dei laboratori siciliani in grado di sequenziare le varianti del virus. "Vogliamo passare il Natale in sicurezza, sia dal punto di vista sanitario che economico - ha detto ieri il presidente Musumeci - La Sicilia non potrebbe sopportare una nuova chiusura".

