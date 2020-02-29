DA PATERNÒ A LIBRINO PER FARE IL "PIENO" DI ERBA: ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 41enne Salvatore MELI...

Nel corso di un servizio notturno per il contrasto allo spaccio di droga nel quartiere di Librino, i militari hanno notato il transito di due loro vecchie conoscenze a bordo di una Fiat Punto.

In considerazione dell’ora tarda e della loro pregressa conoscenza, i militari hanno raggiunto ed imposto l’alt all’autovettura ed effettuata una perquisizione agli occupanti ed al veicolo, a seguito della quale hanno rinvenuto una busta contenente 60 dosi di marijuana, già confezionate singolarmente per la vendita al minuto.

I due arrestati, che evidentemente si erano recati a Librino per rifornirsi di droga da rivendere poi nel fine settimana agli acquirenti paternesi, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.