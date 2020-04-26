DA PATERNO' AD ACI CASTELLO PER SCASSINARE PARCHIMETRO, DENUNCIATI

Nella tarda serata di venerdì 24 aprile, due individui provenienti da Paternò si erano spostati ad Aci Castello, forse sperando di poter portare a termine qualche furto approfittando delle strade dese...

Nella tarda serata di venerdì 24 aprile, due individui provenienti da Paternò si erano spostati ad Aci Castello, forse sperando di poter portare a termine qualche furto approfittando delle strade deserte di questi giorni e sperando quindi di poter agire indisturbati. Era quasi mezzanotte quando, M.P. e M.F., rispettivamente di 32 e 47 anni, si erano fermati nei pressi di un parchimetro nel centro abitato di Aci Castello e mentre uno di loro era rimasto in auto, a fare da vedetta, l’altro tentava invece di forzarlo, utilizzando vari arnesi da scasso, per rubarne il contenuto in monete.

Sfortunatamente per loro, in quel momento è passata sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Catania, che notando la scena inconsueta si è fermata e ha osservato che la persona che era nei pressi del parchimetro si allontanava raggiungendo il complice in auto e tentando di nascondere un oggetto che aveva in mano.

A quel punto gli Agenti della Polizia Stradale sono intervenuti decidendo di procedere al controllo dei predetti individui. Gli accertamenti sono stati estesi all’ auto, all’ interno della quale, e successivamente anche ai piedi del vicino parchimetro, sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso tra cui due scalpelli, una mazzetta, una tenaglia, un giravite, una chiave inglese.

Lo stesso parchimetro, ad un più accurato esame, è risultato già gravemente danneggiato anche se non ne era stata ancora forzata l’apertura.

I due soggetti, stante l’evidenza dei fatti, hanno confessato pertanto che stavano per l’appunto tentando di rubare il contenuto del parchimetro, ma che non vi erano riusciti a causa del tempestivo intervento della Polizia.

Tutti gli arnesi recuperati sono stati sequestrati e le due persone denunciate per i reati di furto tentato e danneggiamento.