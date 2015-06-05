Da Paternò ad Adrano: controlli a tappeto di Polizia e Finanza

Prosegue anche il pattugliamento dei carabinieri. L'ultima rapina risale a due giorni fa all'Hard discount di via Pietro Lupo

95047.it Nell’ambito del progetto di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposto dal Questore di Catania, nella serata di ieri il comprensorio dei comuni di Adrano e Paternò sono stati interessati da diversi posti di controllo fissi e mobili, operati dal Commissariato di Polizia di Adrano e dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, col contributo della Guardia di Finanza.

Col coordinamento della Polizia di Stato, i controlli sono stati finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, degli illeciti amministrativi nonché dei delitti in materia di armi e stupefacenti.

Nel corso del servizio sono state identificate centinaia di persone e ispezionati numerosi veicoli. Sono state, inoltre, accertate parecchie infrazioni al Codice della strada, per le quali sono state contestate le relative sanzioni e, in taluni casi, si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo.

Sul fronte sicurezza, va detto che prosegue costante il pattugliamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò: l'ultima rapina in ordine di tempo risale a due giorni fa con un colpo (da pochi euro) messo a segno ai danni dell'Hard discount di via Pietro Lupo. Sono i militari di piazza della Regione che indagano sull'accaduto.