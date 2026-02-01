Da Paternò al palco dell’Ariston: Delia Buglisi a Sanremo 2026 con Serena Brancale nella serata Cover

Paternò a Sanremo 2026. Un orgoglio tutto siciliano, e in particolare paternese, salirà sul palco più famoso d’Italia. Delia Buglisi, artista originaria di Paternò, sarà protagonista della serata dell...

Paternò a Sanremo 2026. Un orgoglio tutto siciliano, e in particolare paternese, salirà sul palco più famoso d’Italia. Delia Buglisi, artista originaria di Paternò, sarà protagonista della serata delle Cover del Festival di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, accanto a Serena Brancale.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social, attraverso un video pubblicato da Delia Buglisi che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Nel filmato è la stessa Serena Brancale a comunicarle la partecipazione insieme sul palco dell’Ariston, catturando un momento di sorpresa autentica e grande complicità tra le due artiste. Un video semplice e spontaneo, diventato in poche ore virale.

Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. La serata delle Cover rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera kermesse, dedicata alle reinterpretazioni di brani iconici della musica italiana e internazionale e a collaborazioni artistiche spesso inedite e sorprendenti.

Per Delia Buglisi si tratta di un passaggio fondamentale nel suo percorso artistico. La giovane voce siciliana, già apprezzata dal grande pubblico grazie all’esperienza a X Factor, torna sotto i riflettori di una delle vetrine musicali più prestigiose del Paese, realizzando un sogno coltivato a lungo.

Da tempo, infatti, l’artista paternese aveva espresso il desiderio di poter condividere un’esperienza musicale con Serena Brancale, considerata da lei una vera fonte di ispirazione. Un desiderio che oggi diventa realtà e che porterà Paternò direttamente sul palco dell’Ariston, sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

Un traguardo che non è solo personale, ma che diventa motivo di orgoglio per l’intera comunità paternese, pronta a tifare per Delia Buglisi in una delle serate più attese del Festival di Sanremo 2026

