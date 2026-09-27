Da Paternò allo spazio: buon 50° compleanno a Luca Parmitano

Dal cuore della Sicilia fino allo spazio: oggi, 27 settembre, Luca Parmitano taglia il traguardo dei 50 anni. Nato a Paternò nel 1976, è diventato uno dei simboli italiani dell’esplorazione spaziale.

Una data speciale per Paternò. Oggi, domenica 27 settembre 2026, Luca Parmitano compie 50 anni. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea è infatti nato proprio a Paternò il 27 settembre 1976, un legame che rende particolarmente significativo questo compleanno per la città etnea.

Una carriera straordinaria quella di Parmitano, che dopo gli studi e l’ingresso nell’Aeronautica Militare è diventato pilota collaudatore e, nel 2009, è stato selezionato come astronauta dell’ESA.

Il suo primo viaggio nello spazio risale al 2013 con la missione Volare, durante la quale trascorse 166 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2019 tornò in orbita per la missione Beyond, durata 201 giorni, entrando nella storia come primo italiano a diventare comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Complessivamente Parmitano ha trascorso 366 giorni nello spazio e ha effettuato sei passeggiate spaziali, per oltre 33 ore di attività extraveicolare, partecipando inoltre a centinaia di esperimenti scientifici.

E il suo percorso nello spazio non è ancora terminato. Nel giugno 2026 la NASA lo ha scelto come pilota della missione Artemis III. Parmitano farà parte dell’equipaggio chiamato a testare in orbita terrestre sistemi e operazioni fondamentali in preparazione delle successive missioni del programma Artemis e dei futuri allunaggi.

Per Paternò, il cinquantesimo compleanno di Luca Parmitano rappresenta anche l’occasione per ricordare una storia iniziata proprio qui e arrivata letteralmente oltre i confini della Terra.

Dal 27 settembre 1976 a oggi, quel bambino nato a Paternò è diventato uno degli astronauti italiani più conosciuti al mondo, portando con sé una storia che continua a legare idealmente la città etnea allo spazio.

Buon 50° compleanno, Luca Parmitano. Da Paternò fino alle stelle.