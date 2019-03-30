DA STANOTTE L'ORA LEGALE. ALLE 2 LANCETTE AVANTI DI UN'ORA
Stanotte bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti, precisamente alle 2 di notte, momento in cui bisognerà mettere avanti l’orologio per l’arrivo dell’ora legale.Molti orologi digital...
Stanotte bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti, precisamente alle 2 di notte, momento in cui bisognerà mettere avanti l’orologio per l’arrivo dell’ora legale.
Molti orologi digitali o quelli degli smartphone dovrebbero adattarsi automaticamente al nuovo orario.
Quindi da domani si dormirà un’ora di meno: ma è anche vero che da domani farà buio un’ora più tardi la sera, quindi ne vale la pena.
Potrebbero essere gli ultimi anno della convenzione, i deputati del Parlamento Europeo hanno votato a favore della proposta fatta dalla Commissione Europea di abolire il passaggio dall’ora solare a quella legale.
La proposta della Commissione Europea prevedeva l’abolizione dell’ora legale già nel 2019, ma il Parlamento Europeo ha votato per rinviarla al 2021. La proposta passa ora ai negoziati fra Parlamento e Consiglio dell’UE, l’organo che raduna i rappresentanti di tutti i governi dell’Unione.
Se nei negoziati verrà confermata la proposta approvata oggi – cosa che in realtà è tutta da capire – ogni singolo paese avrà tempo fino all’aprile del 2020 per decidere se continuare ad usare l’ora legale o quella solare: chi sceglierà per abolire del tutto l’ora legale dovrà cambiare l’ora l’ultima domenica di ottobre del 2021, mentre chi deciderà di tenere l’ora legale dovrà farlo entro l’ultima domenica di marzo del 2021.