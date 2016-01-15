Da Tre Fontane a Ponte Barca: quanti pericoli su quelle strade al buio e insicure

LA VOCE DEI LETTORI. “Persone che quotidianamente lavorano nei magazzini e nelle campagne e costrette a strade senza luce e disseminate di pericoli: i nostri appelli sono inascoltati. Forse c’è bisogno di altri morti prima di intervenire”. L’intervento di

95047.it Quella che vedete nelle foto è la Strada Provinciale 58 ovvero una strada che viene percorsa ogni giorno da centinaia di persone che lavorano nei magazzini e nelle terre di Contrada Tre Fontane, Contrada Cafaro, nelle campagne intorno al Ponte Barca, coloro che vanno a Sferro, a Sigonella, a Motta, a Gela, a Palermo, a Caltanissetta...La lista di tutti i luoghi è infinita...ma siamo davvero in tanti a percorrere questa strada ogni santo giorno! E tutti quanti ci troviamo nella stessa situazione di pericolo quando, dal tramonto in poi, non è più possibile vedere a distanza di un metro dal momento che non c'è un solo faro ad illuminare la strada! Parecchi sono i casi in cui ci si trova all'improvviso in mezzo alla strada qualche mucca che si è allontanata dalla propria stalla e si rischia di andare fuori strada o, peggio, di prenderle in pieno. Parecchi sono i casi in cui ogni sera si rischia di investire gli extracomunitari che abitano la zona e che scendono verso le campagne a piedi e senza nessun gilet catarifrangente che ci permetterebbe di individuarli prima di essere arrivati quasi alle loro gambe. Parecchi sono i casi in cui si rimane immobilizzati in macchina perché hai bucato o la macchina ha un guasto e non puoi nemmeno scendere a controllare perché non sai cosa possa esserci intorno a te in quel momento, non riesci a vederlo (le cattive notizie si sentono ogni giorno purtroppo).