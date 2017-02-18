Dagli uffici la richiesta di ritiro della delibera sui cimiteri

Il candidato Distefano: Tutta la città è stata contraria sin dall'inizio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

E’ notizia di poche ore fa. Gli uffici hanno inoltrato alla presidenza del consiglio comunale la richiesta di ritiro della delibera inerente il Project Financing dei cimiteri.

Un atto, quello della delibera votato dalla giunta nella domenica del 4 dicembre scorso, che non ha mai convinto nessuno e che ha creato sconforto tra i cittadini paternesi. Un atto che non avrebbe portato ad alcun vantaggio economico per l’ente e che avrebbe visto il Comune dover pagare le aree di sepoltura alla scadenza dei trent’anni di contratto. Un’assurdità.

La richiesta di ritiro della delibera da parte degli uffici, è una vittoria del buonsenso e, soprattutto, dei cittadini che in queste settimane hanno firmato a migliaia presso i nostri banchetti allestiti in giro per la città.

Delibera, che ha anche trovato il parere negativo della commissione consiliare.

La questione dei cimiteri va affrontata seriamente attraverso una programmazione che non c’è stata: alla faccia di quel Piano cimiteriale approvato due anni fa e mai applicato. Ed ora, si viene messi alle spalle al muro parlando sbandierando lo spauracchio dell’emergenza".