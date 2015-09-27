Dai domiciliari al carcere: 21enne deteneva un fucile clandestino

I carabinieri invieranno l'arma al Ris di Messina per verificare se sia stata utilizzata in qualche azione criminale

95047.it I Carabinieri della Compagnia di piazza della Regione hanno arrestato in flagranza, il 21enne paternese Placido Laudani posto, reo di detenzione illegale di arma clandestina.



I militari del Nucleo Operativo, nell’espletare i controlli di routine ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative, hanno perquisito d’iniziativa l’abitazione del giovane pregiudicato riuscendo a scovare e sequestrare un fucile Cockerill – Extra calibro 10,40 ritenuto clandestino poiché non registrato nella banca dati dedicata alle armi da fuoco. Il fucile, nei prossimi giorni, sarà inviato al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che ne potranno stabilire l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania.