Dai Sagittarius alla Nazionale: Bonaccorso nell'olimpo degli Under 12

Bella affermazione al "Mundial Hit 2015" di baseball

95047.it Davide Bonaccorso classe 2003, promettente atleta paternese, veste ancora una volta la maglia della nazionale italiana categoria "Ragazzi sud U12", per disputare le gare della prestigiosa manifestazione "Mundial Hit 2015" svoltosi ad Atri (siamo in provincia di Teramo) dal 5 al 9 agosto scorsi.

Davide ha ricoperto il duplice ruolo di Lanciatore e Prima base. Grande soddisfazione per i dirigenti e i tecnici della "ASD Sagittarius Baseball Paternò", società che si occupa prevalentemente dello sviluppo e della crescita dei giovani talenti non trascurando, naturalmente, l'aspetto educativo.

La convocazione inorgoglisce e gratifica tutti i dirigenti e tecnici che si sono impegnati con serietà e sacrificio, oltre a dare uno stimolo forte a tutti i ragazzi del baseball siciliano, per affrontare la nuova stagione con entusiasmo e per raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi.