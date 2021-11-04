DAL 12 AL 15 APRILE SI DISPUTERÀ IL GIRO DI SICILIA 2022
A cura di Redazione
04 novembre 2021 18:48
Sono state ufficializzate dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) le date delle corse 2022, comprese quelle targate RCS Sport.
Questo il calendario:
- 5 marzo: Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite
- 7 - 13 marzo: Tirreno-Adriatico
- 16 marzo: Milano-Torino. La Classica più antica torna nella sua collocazione originaria in primavera, a cavallo tra la fine della Corsa dei Due Mari e la Classicissima, garantendo a squadre e corridori una corsa di alto livello in più tra la fine della Tirreno-Adriatico e la prima Classica Monumento della stagione.
- 19 marzo: Milano-Sanremo
- 12 - 15 aprile: Il Giro di Sicilia
- 6 - 29 maggio: Giro d’Italia. La Corsa Rosa 2022 partirà venerdì 6 maggio, con un giorno di riposo aggiuntivo, per un totale di tre, vista la Grande Partenza dall’estero.
- 6 ottobre: Gran Piemonte
- 8 ottobre: Il Lombardia