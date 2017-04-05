DAL 18 AL 24 APRILE OSPEDALI IN "ROSA": VISITE GRATIS PER LE DONNE

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13 aree specialistiche.Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla sal...

In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13 aree specialistiche.

Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna”, dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti.

Dal 3 aprile le donne possono prenotare visite ed esami strumentali negli ospedali "Bollini Rosa" in tutta Italia dedicati alle patologie femminili.

Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione:

Tipologia di servizio: Visite

Data: 19/04/2017

Titolo: Visita Ginecologica ed ecografia Ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: Presidio S. bambino Blocco B piano 3

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095- 7435520

Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazioni dalle ore 10 alle 13 - Numero prestazioni 10

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2017

Titolo: visita Ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 - 14:00

Luogo: Presidio O. S. Bambino

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095 7435521

Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 4 visite - prenotazioni nelle ore antimeridiane

Tipologia di servizio: Visite

Data: 21/04/2017

Titolo: Visite per sterilità

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 - 14:00

Luogo: Piano terra blocco A - Centro di Fisiopatologia della Riproduzione

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095 7435521

Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 4 visite per sterilità prenotabili nelle ore antimeridiane

Tipologia di servizio: Visite

Data: 18/04/2017 - 19/04/2017

Titolo: Visite endocrinologiche

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 10:00 - 13:00

Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 4 2° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0953782311

Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 8 visite prenotabili nelle ore antimeridiane

Tipologia di servizio: Visite

Data: 19/04/2017 - 21/04/2017

Titolo: Visita diabetologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:30 - 11:30

Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 4 2° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095- 3782311

Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare nelle ore antimeridiane. Verranno effettuate n. 10 visite

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2017

Titolo: visite nutrizionistiche

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 - 12:00

Luogo: Presidio Policlinico "Gaspare Rodolico" edificio 4 piano 0

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095-3782378

Note sulla prenotazione obbligatoria: verranno effettuate n. 12 visite - Prenotazioni nelle ore antimeridiane

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2017

Titolo: Visita senologica (senza ecografia)

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 16:00 - 19:00

Luogo: Presidio Policlinico "Gaspare Rodolico" edificio 1 p. 4

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095- 3782347

Note sulla prenotazione obbligatoria: verranno effettuate n. 8 visite prenotabili nelle ore antimeridiane

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2017

Titolo: Visite neurologiche per cefalea

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:30 - 13:00

Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 2 piano 0

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0953782631

Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 5 visite prenotabili nei giorni 5 aprile dalle 9.30 alle 10.30 e 12 aprile dalle 9.30-10.30

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2017

Titolo: visite senologiche

Ulteriori Informazioni: Le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Si consiglia di esibire eventuali esami diagnostici precedenti. Sarà possibile, ove ritenuto necessario dal medico che effettuerà la visita, fare anche un'ecografia mammaria

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957339000

Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2017

Titolo: Visite alla tiroide

Ulteriori Informazioni: Si consiglia alle pazienti di esibire eventuali esami tiroidei e/o ecografia della tiroide già in loro possesso. In ogni caso, se ritenuto necessario dal medico che effettua la visita, sarà possibile effettuare un'ecografia della tiroide

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957339000

Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Digitare il tasto 4 e specificare che si vuole prenotare una visita Bollino Rosa

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2017

Titolo: Visite ginecologiche

Ulteriori Informazioni: le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 30 ed i 60 anni

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957339000

Note sulla prenotazione obbligatoria: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2017

Titolo: Consulenze nutrizionali

Ulteriori Informazioni: Consulenza nutrizionale rivolta esclusivamente a pazienti oncologici

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957339000

Note sulla prenotazione obbligatoria: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa

Tipologia di servizio: Visite

Data: 18/04/2017 - 24/04/2017

Titolo: Visite ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 10:00 - 14:00

Luogo: Ambulatorio A - Piano 0 - Torre Centrale

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 visite gratuite

Tipologia di servizio: Visite

Data: 19/04/2017

Titolo: visite endocrinologica

Ulteriori Informazioni: donne in menopausa o ragazze con disturbi del ciclo mestruale

Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima- TorreC- Piano -1- Dottssa G. Padova- Drssa G. Borzì

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: mail

Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione per mail: [email protected] visite gratuite

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/04/2017

Titolo: colposcopia

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo: Ambulatorio A - Piano 0 - Torre Centrale

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: 095/7595141 da Lunedì a Venerdì ore 9.00-12:00 esame gratuito

Tipologia di servizio: Visite

Data: 19/04/2017

Titolo: visita endocrinologica

Ulteriori Informazioni: donne con osteoporosi

Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30

Luogo: Ambulatorio D - Piano -1 - Torre C - Drssa G.Padova - Drssa G. Borzì

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: mail

Note sulla prenotazione obbligatoria: [email protected] visite gratuite

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/04/2017

Titolo: MOC ad Ultrasuoni delle Falangi

Ulteriori Informazioni: Donne a rischio di Osteoporosi

Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30

Luogo: Ambulatorio D - Piano -1 - Torre C - Drssa G. Borzì

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: mail

Note sulla prenotazione obbligatoria: [email protected] esame gratuito

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2017

Titolo: visite diabetologiche e dietologiche

Ulteriori Informazioni: per donne diabetiche e per donne obese

Orario mattina: 11:00 - 13:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima-Torre C- Piano -1- Ambulatorio B e C- Drssa F. Vinciguerra

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: mail

Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione per mail: [email protected] visite gratuite

Tipologia di servizio: Esami

Data: 20/04/2017

Titolo: ecografia ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 12:00 - 14:00

Luogo: Ambulatorio D - Piano 0 - Torre Centrale

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 esame gratuito

Tipologia di servizio: Esami

Data: 20/04/2017

Titolo: Ambulatorio Gravidanza a termine

Ulteriori Informazioni: Tracciato cardiotocografico

Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30

Luogo: Ambulatorio CTG - Piano 0 -Torre Centrale

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 Esame gratuito