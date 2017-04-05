DAL 18 AL 24 APRILE OSPEDALI IN "ROSA": VISITE GRATIS PER LE DONNE
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13 aree specialistiche.Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla sal...
In occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna puoi prenotare gratis visite in 13 aree specialistiche.
Dal 18 al 24 aprile puoi approfittare dell’iniziativa “Open Week sulla salute della donna”, dei servizi offerti gratis dagli ospedali aderenti.
Dal 3 aprile le donne possono prenotare visite ed esami strumentali negli ospedali "Bollini Rosa" in tutta Italia dedicati alle patologie femminili.
Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione:Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino
Via Tindaro, 2 95121 Catania
Tipologia di servizio: Visite
Data: 19/04/2017
Titolo: Visita Ginecologica ed ecografia Ginecologica
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Presidio S. bambino Blocco B piano 3
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095- 7435520
Note sulla prenotazione obbligatoria: Prenotazioni dalle ore 10 alle 13 - Numero prestazioni 10
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: visita Ginecologica
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 08:00 - 14:00
Luogo: Presidio O. S. Bambino
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095 7435521
Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 4 visite - prenotazioni nelle ore antimeridiane
Tipologia di servizio: Visite
Data: 21/04/2017
Titolo: Visite per sterilità
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 08:00 - 14:00
Luogo: Piano terra blocco A - Centro di Fisiopatologia della Riproduzione
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095 7435521
Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 4 visite per sterilità prenotabili nelle ore antimeridiane
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2017 - 19/04/2017
Titolo: Visite endocrinologiche
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 10:00 - 13:00
Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 4 2° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0953782311
Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 8 visite prenotabili nelle ore antimeridiane
Tipologia di servizio: Visite
Data: 19/04/2017 - 21/04/2017
Titolo: Visita diabetologica
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 08:30 - 11:30
Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 4 2° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095- 3782311
Note sulla prenotazione obbligatoria: Telefonare nelle ore antimeridiane. Verranno effettuate n. 10 visite
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: visite nutrizionistiche
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 08:00 - 12:00
Luogo: Presidio Policlinico "Gaspare Rodolico" edificio 4 piano 0
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095-3782378
Note sulla prenotazione obbligatoria: verranno effettuate n. 12 visite - Prenotazioni nelle ore antimeridiane
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: Visita senologica (senza ecografia)
Ulteriori Informazioni:
Orario pomeriggio: 16:00 - 19:00
Luogo: Presidio Policlinico "Gaspare Rodolico" edificio 1 p. 4
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095- 3782347
Note sulla prenotazione obbligatoria: verranno effettuate n. 8 visite prenotabili nelle ore antimeridiane
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: Visite neurologiche per cefalea
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 08:30 - 13:00
Luogo: P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico" pad. 2 piano 0
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0953782631
Note sulla prenotazione obbligatoria: Verranno effettuate n. 5 visite prenotabili nei giorni 5 aprile dalle 9.30 alle 10.30 e 12 aprile dalle 9.30-10.30
Humanitas Centro Catanese di Oncologia Via V.E. Da Bormida 64 95126 Catania
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2017
Titolo: visite senologiche
Ulteriori Informazioni: Le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Si consiglia di esibire eventuali esami diagnostici precedenti. Sarà possibile, ove ritenuto necessario dal medico che effettuerà la visita, fare anche un'ecografia mammaria
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957339000
Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2017
Titolo: Visite alla tiroide
Ulteriori Informazioni: Si consiglia alle pazienti di esibire eventuali esami tiroidei e/o ecografia della tiroide già in loro possesso. In ogni caso, se ritenuto necessario dal medico che effettua la visita, sarà possibile effettuare un'ecografia della tiroide
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957339000
Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Digitare il tasto 4 e specificare che si vuole prenotare una visita Bollino Rosa
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2017
Titolo: Visite ginecologiche
Ulteriori Informazioni: le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 30 ed i 60 anni
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957339000
Note sulla prenotazione obbligatoria: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2017
Titolo: Consulenze nutrizionali
Ulteriori Informazioni: Consulenza nutrizionale rivolta esclusivamente a pazienti oncologici
Orario mattina: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957339000
Note sulla prenotazione obbligatoria: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Digitare il tasto 4 e specificare che si desidera prenotare una visita Bollino Rosa
Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima Via Palermo 636 95122 Catania
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2017 - 24/04/2017
Titolo: Visite ginecologica
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 10:00 - 14:00
Luogo: Ambulatorio A - Piano 0 - Torre Centrale
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 visite gratuite
Tipologia di servizio: Visite
Data: 19/04/2017
Titolo: visite endocrinologica
Ulteriori Informazioni: donne in menopausa o ragazze con disturbi del ciclo mestruale
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima- TorreC- Piano -1- Dottssa G. Padova- Drssa G. Borzì
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: mail
Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione per mail: [email protected] visite gratuite
Tipologia di servizio: Esami
Data: 19/04/2017
Titolo: colposcopia
Ulteriori Informazioni:
Orario mattina: 10:00 - 12:00
Luogo: Ambulatorio A - Piano 0 - Torre Centrale
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: 095/7595141 da Lunedì a Venerdì ore 9.00-12:00 esame gratuito
Tipologia di servizio: Visite
Data: 19/04/2017
Titolo: visita endocrinologica
Ulteriori Informazioni: donne con osteoporosi
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ambulatorio D - Piano -1 - Torre C - Drssa G.Padova - Drssa G. Borzì
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: mail
Note sulla prenotazione obbligatoria: [email protected] visite gratuite
Tipologia di servizio: Esami
Data: 19/04/2017
Titolo: MOC ad Ultrasuoni delle Falangi
Ulteriori Informazioni: Donne a rischio di Osteoporosi
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ambulatorio D - Piano -1 - Torre C - Drssa G. Borzì
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: mail
Note sulla prenotazione obbligatoria: [email protected] esame gratuito
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2017
Titolo: visite diabetologiche e dietologiche
Ulteriori Informazioni: per donne diabetiche e per donne obese
Orario mattina: 11:00 - 13:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima-Torre C- Piano -1- Ambulatorio B e C- Drssa F. Vinciguerra
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: mail
Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione per mail: [email protected] visite gratuite
Tipologia di servizio: Esami
Data: 20/04/2017
Titolo: ecografia ginecologica
Ulteriori Informazioni:
Orario pomeriggio: 12:00 - 14:00
Luogo: Ambulatorio D - Piano 0 - Torre Centrale
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 esame gratuito
Tipologia di servizio: Esami
Data: 20/04/2017
Titolo: Ambulatorio Gravidanza a termine
Ulteriori Informazioni: Tracciato cardiotocografico
Orario pomeriggio: 14:30 - 16:30
Luogo: Ambulatorio CTG - Piano 0 -Torre Centrale
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 9:00-12:00 Esame gratuito