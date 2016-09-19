Dal 19 al 24 settembre visite gratuite dal biologo nutrizionista: consulenze nutrizionali per un’alimentazione sana

Dopo il successo della prima edizione, Mangiare&Salute torna dal 19 al 24 a settembre grazie alla volontà dell’Ordine Nazionale dei Biologi: i biologi nutrizionisti di tutta Italia offriranno grat...

Dopo il successo della prima edizione, Mangiare&Salute torna dal 19 al 24 a settembre grazie alla volontà dell’Ordine Nazionale dei Biologi: i biologi nutrizionisti di tutta Italia offriranno gratuitamente delle consulenze nutrizionali ai cittadini, aiutandoli a comprendere quanto un’alimentazione sana ed equilibrata sia importante per il mantenimento di un buono stato di salute e come sia fondamentale programmare un percorso alimentare insieme a un professionista della nutrizione.

Collegandosi al sito www.mangiareesalute.it è possibile ricercare il biologo nutrizionista più vicino che ha aderito iniziativa e prenotare una visita totalmente gratuita.

Oltre 1000 professionisti di tutta Italia hanno già aderito all'iniziativa.“L’alimentazione mediterranea – afferma Ermanno Calcatelli, Presidente dell’Ordine dei Biologi –, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità, è uno stile di vita alimentare che si fonda sulla qualità dei cibi, quali olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità”.