DAL 24 GENNAIO LA SICILIA IN ZONA ARANCIONE.

Arriva l'ufficialità da la regione Sicilia

Altre quattro Regioni passano in zona arancione a partire da lunedì 24 gennaio. Si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. È quanto emerge dagli indicatori sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Ufficiale anche il passaggio della Sardegna e della Puglia dalla fascia bianca a quella gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza

COSA CAMBIA IN ZONA ARANCIONE

Per queste quattro regioni, dunque, si torna ad una serie di limitazioni che non si vedevano ormai da mesi, ma che colpiranno la popolazione in modo selettivo.

Il Green Pass sarà lo strumento utile a definire il nuovo status quo che avrà luogo a partire da lunedì 24, con l'esibizione del QR Code che diventa un elemento essenziale per poter accedere a molte attività – soprattutto nel tempo libero.

Il passaggio a nuovo colore sarà elemento sostanzialmente indifferente per tutti coloro i quali sono in possesso di Green Pass rafforzato (per triplice vaccinazione o per avvenuta guarigione), mentre per chi non ne è in possesso scatteranno limitazioni aggiuntive rispetto alla situazione attuale:

impossibilità di uscire dal comune di residenza, se non per motivi di stringente necessità impossibilità di accesso ai centri commerciali in festivi e prefestivi impossibilità di accesso ai corsi di formazione in presenza impossibilità di praticare sport di contatto (es. calcio) o accedere ad impianti sciistici di risalita

Le regole in zona arancione sono elencate nel quadro aggiornato messo a disposizione dal Governo in

Scarica documento allegato questo documento PDF

. Dovranno attendersi a queste regole soprattutto gli esercenti, i quali nell'effettuare i controlli con l'app VerificaC19 dovranno opportunamente scegliere la giusta verifica in base al tipo di Green Pass necessario per l'accesso dei clienti.