Dal 27 al 30 agosto Piazza Cisterna ospita l’EtnaForum

Tutto pronto a Ragalna per la prima edizione di EtnaForum, edizione 2025. Piazza Cisterna ospiterà - nei giorni di mercoledì 27 agosto, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 - una kermesse che abbraccia il confronto politico, l’approfondimento culturale, l’intrattenimento musicale, il panorama imprenditoriale, giovanile, universitario e giornalistico. E non solo.

Appuntamento fissato nella quattro giorni a partire dalle ore 18 (il programma dettagliato è in allegato).

Del lungo parterre degli ospiti istituzionale, saranno presenti tre Ministri della Repubblica: Daniela Santanchè, Nello Musumeci e Adolfo Urso. Interverranno anche il presidente della Regione, Renato Schifani e dell’Ars, Gaetano Galvagno. Così come numerosi parlamentari nazionali ed il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi.

Prevista anche una chicca musicale con la partecipazione del paroliere e produttore discografico, Mogol.

“Lanciamo un focus sul territorio. Con il dibattito politico e l’attualità che saranno al centro degli incontri che terremo nel salotto all’aperto del nostro paese - spiega il primo cittadino, Nino Caruso, intervenuto in conferenza stampa -. Ringrazio le tante autorità istituzionali che interverranno: ed è anche un modo per avvicinare le stesse istituzioni alla gente”.

“È proprio la presenza delle istituzioni che rafforzano un cartellone che ci permette di rilanciare l’attenzione sul territorio e sul brand Etna - dice il vice sindaco Emanuele Motta -. È una manifestazione che accoglie tante anime del nostro territorio”.

