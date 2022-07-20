DAL 27 LUGLIO STOP A TELEFONATE DEI CALL CENTER SUI CELLULARI: ARRIVA NUOVO REGISTRO OPPOSIZIONI

Stop al telemarketing selvaggio con telefonate spam su cellulare. Quelle telefonate che arrivano quotidianamente, specie nelle prime ore del pomeriggio mentre magari si riposa, a breve finiranno: il 2...

Stop al telemarketing selvaggio con telefonate spam su cellulare. Quelle telefonate che arrivano quotidianamente, specie nelle prime ore del pomeriggio mentre magari si riposa, a breve finiranno: il 27 luglio 2022. E’ la data fissata per la iscrizione al nuovo Registro delle opposizioni, a cui ci si potrà iscrivere per non ricevere più chiamate aggressive. Il 31 luglio verrà dismesso il vecchio Registro (quello utilizzato finora).

A distanza di due mesi dall’approvazione del decreto firmato il 27 gennaio dal Presidente della Repubblica, sull’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni ai cellulari, la norma è ora approdata in Gazzetta Ufficiale. Iscrivendosi al Registro infatti si potranno bloccare le chiamate indesiderate anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi (sui quali in realtà la possibilità esiste già da tempo).

Potremo finalmente dire addio alla valanga di numeri con strani prefissi che inondano i nostri smartphone di telefonate spammer ad ogni ora del giorno. Attualmente la tecnologia ha già reso possibile riconoscere quando una chiamata è spam: è il telefono stesso ad avvisarci, con uno sfondo rosso e la scritta (numero spammer), di non rispondere. Resta il problema della chiamata in arrivo che comunque c’è, disturbandoci.

Possiamo anche inserire il numero indesiderato che ci sta chiamando nella black list dei contatti. Anche qui però, spesso lo spammer cambia numero e trova il modo per chiamarci lo stesso.

Dal 31 luglio in poi potremo invece liberarci dal fastidio della ricezione di queste telefonate. In che modo? Cosa cambia? Come possiamo iscriverci al Registro pubblico delle opposizioni e direi addio alle telefonate spam sul cellulare? Vediamolo subito.

Cos’è il Registro pubblico delle opposizioni

Si tratta di un semplice elenco pubblico (in realtà già esistente e in scadenza il 31 luglio), a cui è possibile iscriversi per non essere più contattato dagli operatori del telemarketing e da telefonate pubblicitarie e commerciali.

Con il RPO è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea. L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679.

Telefonate spam su cellulare: cosa cambia

Entro il 27 luglio 2022 il nuovo servizio, che sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del ministero dello Sviluppo Economico e consentirà di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo, sarà reso disponibile per i cittadini.

Questi potranno iscriversi e gestire l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni mediante web, telefono ed email, e per gli operatori di telemarketing, che disporranno delle funzionalità per la verifica delle liste di numerazioni mediante le modalità web e PEC.

Come previsto all’articolo 7 del Decreto in Gazzetta: “ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore”.

Iscrivendosi nuovo Registro verranno annullati tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di telemarketing e scatterà il divieto di cessione a terzi dei dati personali, indifferentemente dalla fonte dei contatti che utilizzano gli operatori.

Gli operatori di telemarketing saranno obbligati a consultare il nuovo Registro prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.

Nuovo Registro pubblico delle opposizioni: come iscriversi

Esistono diversi modi per iscriversi al Registro e non ricevere più telefonate spam su cellulare, così come per effettuare l’aggiornamento o la revoca dell’iscrizione: