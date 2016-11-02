Dal 3 novembre in vigore il bonus cultura per i neomaggiorenni

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del nuovo incentivo destinato ad avvicinare i giovani alla cultura. Il cosidetto "bonus cultura", usufruibile dal 3 novembre, sarà utilizzabile per attività...

Per l'accredito del bonus di 500 euro, gli studenti dovranno avere le credenziali Spid ed accedere al sito internet 18app.italia.it. Si potranno fare acquisti online scegliendo tra i servizi e i beni offerti dai rivenditori convenzionati.Il bonus, in questione, verrà confermato anche per chi i 18 anni li compirà durante il 2017. La misura è contenuta, infatti, nella legge di Bilancio sulla quale sta attualmente lavorando il Governo Renzi.

