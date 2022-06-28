DAL 30 GIUGNO 2022 NESSUNO POTRÀ RIFIUTARE UN PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO, NEMMENO PER UN CAFFÈ

Multa a chi non accetta pagamenti elettronici. Questa la novità che scatterà a partire dal 30 giugno 2022. Se infatti l'obbligo di avere il Pos, anche per i professionisti, è in vigore dal 1 gennaio 2...

Multa a chi non accetta pagamenti elettronici. Questa la novità che scatterà a partire dal 30 giugno 2022. Se infatti l'obbligo di avere il Pos, anche per i professionisti, è in vigore dal 1 gennaio 2014, la sanzione non è prevista. Lo sarà, appunto dal 30 giugno e sarà di 30 euro, più il 4 per cento del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. Non è prevista una soglia minima dalla quale scatta la multa.

L'entrata in vigore della multa, prima prevista dal 1 gennaio 2023, è stata anticipata dal decreto legge 34 del 2022 al prossimo 30 giugno. L'obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarda i commercianti, ma anche professionisti e tassisti.

Come già detto, dal 30 giugno 2022 ai soggetti che rifiutano i pagamenti tramite pos sarà applicata una doppia sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione sarà così composta:

30 euro in misura fissa;

4 per cento del valore della transazione rifiutata dall’esercente.



Per fare un esempio, l’esercente che rifiuta una transazione da 100 euro, rischia una sanzione pari a 34 euro: 30 euro, più il 4 per cento di 100 euro.

Tale obbligo, lo ricordiamo, non si applicherà soltanto agli esercenti attività commerciali, ma a tutti coloro che vendono un bene o un servizio al pubblico; compresi, ovviamente, anche i tassisti e i liberi professionisti.