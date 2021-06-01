DAL CAMPO DI MOTTA ESCONO I PRIMI CAMPIONI REGIONALI DI ATLETICA LEGGERA

Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati regionali di atletica leggera su pista per i ragazzi dai 16 anni in su.A salire sul gradino più alto del podio e quindi ad essere proclamati campio...

A salire sul gradino più alto del podio e quindi ad essere proclamati campioni regionali sono stati Mauro Giudice nei 100 mt cat. Juniores ed il paternese Cristian Arena nel salto in lungo sia per la cat. promesse che per quella Assoluti.

Di tutto rispetto il 4,60 nel lungo di Anna Molino ed i 49”55 nei 400 mt e 22”33 nei 200 mt di Marco Rotili.

Ottimi risultati anche per i mottesi Enzo Francaviglia con 6,04 nel lungo e 11”60 nei 100 mt e per Salvo Cangemi che qualche giorno prima ad Avola ha vinto il primo posto nel salto triplo con un ottimo 11,91.

Ad oggi il bottino che il tecnico Manuel Gallo ha fatto conquistare ai sui atleti che allena presso il campo comunale di Motta Sant’Anastasia sono:

I due titoli di campione regionale a Cristian Arena, il titolo di campione regionale a Mauro Giudice e le qualifiche per i campionati nazionali, a Mauro Giudice sia per i 100 che per i 200 mt e per la staffetta 4x400 nella cat juniores, ed a Cristian Arena per il salto in lungo nelle cat. promesse ed assoluti.

Si spera che il prossimo fine settimana il mottese Salvo Cangemi sia in ottima forma per partecipare alla sua prima esperienza ai campionati regionali della cat. Cadetti.