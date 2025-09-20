DAL RITO AL ROGO: TENTA UN RITO SATANIACO MA LA CASA VA A FUOCO. 71ENNE SALVATO DALLA POLIZIA DI STATO E DENUNCIATO PER INCENDIO DOLOSO

Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un per...

Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un pericoloso incendio. Ad intervenire, a seguito di segnalazione al numero unico di emergenza, la Polizia di Stato che, raggiungendo rapidamente il luogo della segnalazione, ha impedito che potessero verificarsi ben più gravi conseguenze.

Non appena giunti sul posto, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno notato del fumo uscire dall’abitazione e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad accedere all’appartamento.

All’interno della casa avvolta dal fumo, gli agenti hanno trovato il 71enne, in grande difficoltà per il fumo inalato fino a quel momento. L’uomo è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno accompagnato fuori, sul pianerottolo, in condizioni di forte disorientamento, ma senza ferite.

Una volta domato l’incendio, i poliziotti hanno potuto ispezionare l’immobile, al cui interno l’uomo teneva ben sette bombole del gas.

Secondo una prima ricostruzione il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma, per cause ancora da accertare, la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare un pericolosissimo incendio.

L’uomo avrebbe sparso dentro casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l’innesco dell’incendio, potenzialmente in grado di provocare un’esplosione capace di far saltare in aria l’intero stabile, abitato da numerosi condomini.

Le fiamme, che si sono propagate in pochi secondi, hanno rapidamente avvolto parte della casa, mettendo in serio pericolo la sua vita e rendendo impossibile ogni tentativo di spegnimento autonomo.

In una delle stanze dell’appartamento, tutto tinteggiato di rosso, è stato trovato un tavolo adibito ad altare, sul quale sono stati rinvenuti oggetti vari: una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. All’interno di uno sgabuzzino sono stati trovati una balestra, un machete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata.

Una volta messo in sicurezza l’immobile, i poliziotti hanno denunciato il 71enne, con numerosi precedenti penali, all’Autorità Giudiziaria per incendio doloso e tentata strage, fermo restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’abitazione e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. A seguito dell’inalazione dei fumi, l’uomo ha dovuto far ricorso a cure mediche in ospedale.