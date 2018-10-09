DALLA COLTIVAZIONE ALLA CESSIONE DI MARIJUANA: 21 ARRESTI NEL CATANESE

La polizia sta eseguendo un'ordinanza del Gip di Catania nei confronti di 21 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessio...

La polizia sta eseguendo un'ordinanza del Gip di Catania nei confronti di 21 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento personale. Le indagini della Squadra Mobile di Catania, coordinate dalla Procura, hanno colpito un gruppo del Calatino dedito alla coltivazione di marijuana i cui ingenti quantitativi raccolti venivano commercializzati in Sicilia. Intercettazioni hanno fatto ricostruire l'intera filiera della produzione di cannabis, evidenziando la competenza degli indagati nelle tecniche della coltivazione su larga scala di marijuana ed il sistema di controllo delle piantagioni. I particolari sull'operazione saranno resi noti durante un incontro col procuratore Carmelo Zuccaro che si terrà alle 10.30 nella sala conferenze della Procura

IN AGGIORNAMENTO