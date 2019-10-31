DALLA REGIONE PRONTI I FONDI PER IL PONTE GRACI, LUNGO LA STATALE 121

Il via libera è arrivato dopo l’esame del punto in Commissione “Unione Europea”. Con soddisfazione il presidente della Commissione all’Ars, Giuseppe Compagnone ed il vicepresidente, Giuseppe Zitelli,...

Il via libera è arrivato dopo l’esame del punto in Commissione “Unione Europea”. Con soddisfazione il presidente della Commissione all’Ars, Giuseppe Compagnone ed il vicepresidente, Giuseppe Zitelli, annunciano di aver deliberato favorevolmente, insieme agli altri deputati, la proposta dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, per la riprogrammazione delle risorse del “Patto per il sud”, con lo stanziamento di oltre 2 milioni e 400 mila euro, necessari alla ricostruzione del “Ponte Graci”, sulla Statale 121, la Paternò-Catania e per la messa in sicurezza del sottopasso su via Rosolino Pilo, nella frazione di Piano Tavola, fondamentale per collegare il centro abitato e il quartiere “via Luna”.

Quest’ultimo intervento, in particolare, è stato voluto e sostenuto con forza, proprio dall’onorevole Giuseppe Zitelli che sull’argomento, nei mesi scorsi ha presentato un’interrogazione all’assessorato alle Infrastrutture, trovando la piena disponibilità dell’assessorato stesso, rispetto alla fattibilità dei lavori.

«Nel quadro della programmazione degli interventi sulla viabilità del territorio catanese – ha evidenziato il deputato regionale, Giuseppe Zitelli -, le due opere sono assolutamente necessarie. Doppio l’obiettivo: il miglioramento della sicurezza della rete viaria e il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali. L’impegno assunto subito dopo il crollo del ponte Graci, dal presidente della Regione, Nello Musumeci e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, si trasformano in concreta realtà, mettendo anche fine alle tante, inutili, speculazioni dei giorni scorsi. Ho, inoltre, seguito con particolare attenzione, la questione del sottopasso su via Rosolino Pilo, per riuscire a dare concrete risposte, alle richieste dei cittadini.»

Per la Statale 121, con il via libera alla proposta, si compie un ulteriore passo avanti per la ricostruzione del cavalcavia, corrispondente alla via Giuseppe Verdi, tra i territori di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, con l’infrastruttura abbattuta in urgenza dall’Anas, il 5 settembre scorso, dopo il grave danno subito a causa del passaggio, non autorizzato, di un mezzo pesante con carico speciale.

Per quanto riguarda il sottopasso di via Rosolino Pilo, l’intervento mira ad eliminare le situazioni di pericolo che ancora oggi si registrano in occasione di violenti acquazzoni. Nel corso dell’ultimo temporale, l’allagamento sotto il viadotto, ha determinato una situazione di pericolo per alcuni automobilisti, rimasti in panne e salvati dall’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. «Con i fondi stanziati dall’assessorato alle Infrastrutture si porterà a compimento un intervento organico, per una totale messa in sicurezza dell’opera – evidenzia il deputato Zitelli –.

Da evidenziare che si sta intervenendo anche nel sottopasso ricadente nella frazione belpassese di Valcorrente, in questo caso, insieme al Sindaco del Comune di Belpasso, Daniele Motta, al vicesindaco, Tony Di Mauro, all’assessore Salvo Pappalardo e ai consiglieri Andrea Magrì e Giuseppe Santonocito, ho effettuato un sopralluogo.

L’Amministrazione comunale sta già intervenendo con propri fondi per la pulizia. Si tratta di un primo, importante, intervento tampone di messa in sicurezza.»