Dalla terza media alle superiori: il Liceo Scientifico apre le porte agli studenti

95047.it C'è chi già in terza media pensa al proprio futuro di studente. A Paternò, il Liceo Scientifico offre una opportunità importante ad alunni e genitori. Ancora per tutto il mese di gennaio, infatti, il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" apre le porte a tutti gli alunni di terza media della città di Paternò e dei paesi limitrofi. Tutti i sabati dalle ore 9 alle 12: alunni e genitori saranno accolti dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dagli studenti e avranno modo di osservare e vivere l'esperienza di una scuola d'eccellenza. Le visite potranno avvenire anche in altri giorni diversi dal sabato e nel mese di febbraio previo appuntamento.