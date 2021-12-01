DALLE ORE 22 CHIUDE DI NOTTE LA TANGENZIALE DI CATANIA FINO AL 4 DICEMBRE

Proseguono gli interventi finalizzati all’installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo la Tangenziale Ovest di Catania.A partire da stanotte e fino sabato 4 dicembre, in fascia oraria nottu...

Proseguono gli interventi finalizzati all’installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

A partire da stanotte e fino sabato 4 dicembre, in fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà chiuso al traffico il tratto di tangenziale in direzione Messina compreso tra gli svincoli di Gravina e di San Gegorio, con percorso alternativo segnalato in loco.

Le limitazioni sono necessarie al fine di consentire la sostituzione dei vecchi portali di segnaletica verticale, incompatibili con la futura configurazione stradale, presenti nel tratto compreso tra il km 3,300 e 0,000.

