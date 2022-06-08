DALLE PRIME ORE DI DOMANI 09 GIUGNO 2022 SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA SULLA SICILIA

L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo...

L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a piogge e temporali, localmente anche intensi, sulle regioni settentrionali, in estensione dalle prime ore di domani alle regioni centrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, giovedì 9 giugno, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla mattinata su Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-occidentali su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione alla Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte dell’isola.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 giugno, allerta arancione su settori di Molise e Puglia. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori di Molise e Puglia, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e sull’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.