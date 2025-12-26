Dall’ospedale all’oratorio: i Carabinieri di Biancavilla portano sorrisi e vicinanza

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, guidati dal Maresciallo Capo Francesco De Giovanni, hanno voluto portare un saluto e un messaggio di vicinanza ai più piccoli e alle realtà sociali del ter...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, guidati dal Maresciallo Capo Francesco De Giovanni, hanno voluto portare un saluto e un messaggio di vicinanza ai più piccoli e alle realtà sociali del territorio, in un’iniziativa all’insegna della solidarietà e dell’attenzione alla comunità.

La prima visita si è svolta presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Biancavilla, dove il Comandante, insieme ai militari della Stazione, ha donato piccoli regali ai bambini ricoverati, rivolgendo loro un augurio di pronta guarigione e un sentito auspicio per un sereno e lieto 2026.

All’incontro hanno presenziato il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, dott. Giovanni Bandieramonte, e il Primario del reparto, dott. Placido Pennisi, che hanno espresso apprezzamento per il gesto di vicinanza e attenzione mostrato dall’Arma.

Successivamente, i Carabinieri si sono recati presso la Comunità Sentiero Speranza, dove il Comandante ha rivolto gli auguri agli ospiti della struttura, diretta dal dott. Giosuè Greco, sottolineando l’importanza del sostegno e della presenza delle Istituzioni nei confronti delle persone più fragili.

L’iniziativa solidale è proseguita con la consegna di alcuni pensieri destinati ai bambini bisognosi presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Biancavilla, presieduta da Salvo Pulvirenti, e con una visita all’Oratorio Don Pino Puglisi, dove i militari hanno incontrato i numerosi ragazzi seguiti dal responsabile Giuseppe Santelena.

I bambini e i giovani coinvolti hanno accolto con entusiasmo la visita dei Carabinieri, salutando con affetto l’Arma e portando con sé l’emozione di un incontro inatteso, che molti di loro hanno poi raccontato con orgoglio ai propri genitori.

Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, il ruolo dei Carabinieri non solo quale presidio di sicurezza, ma anche come punto di riferimento umano e sociale per le piccole comunità.