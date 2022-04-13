DAMIANO CARUSO VINCE LA TAPPA 2 DE IL GIRO DI SICILIA ED È LA NUOVA MAGLIA GIALLO ROSSA DI LEADER DELLA CLASSIFICA GENERALE

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto la seconda tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Palma di Montechiaro – Caltanissetta, di 152 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivame...

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto la seconda tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Palma di Montechiaro – Caltanissetta, di 152 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Domenico Pozzovivo (Intermarchè - Wanty - Gobert Matériaux).

Damiano Caruso (Nazionale Italiana) è il nuovo leader della classifica generale e veste la maglia Giallo Rossa.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Damiano Caruso (Nazionale Italiana) - 152 km in 3h45'18", media 40.479 km/h

2 - Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) s.t.

3 - Domenico Pozzovivo (Intermarchè - Wanty - Gobert Matériaux) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

2 - Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a 4"

3 - Domenico Pozzovivo (Intermarchè - Wanty - Gobert Matériaux) a 6"

LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy - Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power - Stefano Gandin (Team Corratec)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Nicola Conci (Nazionale Italiana)

DICHIARAZIONI

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Giallo Rossa Damiano Caruso (Nazionale Italiana) subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "E' una grandissima soddisfazione vincere per me in Sicilia, la mia terra. Voglio ringraziare la Nazionale Italiana che ha fatto un lavoro perfetto tutto il giorno per me e questa è la maniera migliore per ringraziarli. Proveremo a tenere la Maglia Giallo Rossa fino alla

fine".