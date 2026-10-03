Dario Giannobile conquista la NASA: la sua Luna tra Nicosia e l'Etna è foto del giorno
Dario Giannobile conquista la NASA: la sua Luna tra Nicosia e l'Etna è foto del giorno
La Sicilia torna protagonista davanti agli occhi del mondo grazie a un’immagine capace di unire astronomia, paesaggio e natura. La NASA ha scelto uno spettacolare scatto realizzato dall’astrofotografo Dario Giannobile come Astronomy Picture of the Day (APOD) del 1° ottobre 2026.
La fotografia, realizzata nei dintorni di Nicosia, nell’Ennese, immortala la Luna del Raccolto mentre sorge dietro il paesaggio siciliano, con l’Etna ben visibile sullo sfondo.
A rendere ancora più suggestiva la scena sono le emissioni di cenere e gas del vulcano, che si stagliano nel cielo mentre la luce del giorno lascia progressivamente spazio alla notte.
Come spiega la stessa NASA, si tratta di una composizione fotografica che mostra le diverse fasi del sorgere della Luna mentre il cielo diventa sempre più scuro. Nella parte inferiore dell’immagine è visibile anche una caratteristica fascia rosata conosciuta come “Cintura di Venere”, fenomeno atmosferico osservabile poco dopo il tramonto o prima dell’alba.
Durante la Luna piena, Sole e Luna si trovano praticamente in direzioni opposte nel cielo: mentre il Sole tramonta, la Luna sorge, creando condizioni particolarmente suggestive per questo tipo di fotografia.
La NASA ricorda inoltre che, in diverse culture dell’emisfero settentrionale, la Luna piena di settembre viene tradizionalmente chiamata Harvest Moon, la “Luna del Raccolto”, nome legato storicamente al periodo delle raccolte agricole.
Lo scatto siciliano è stato pubblicato sul portale ufficiale NASA Science con il titolo “Harvest Moon with Erupting Mount Etna”, accompagnato dal credito a Dario Giannobile.
Un riconoscimento prestigioso che porta ancora una volta davanti a un pubblico internazionale la bellezza dei paesaggi della Sicilia, questa volta attraverso un incontro spettacolare tra la Luna, l’Etna e il cielo dell’Isola.