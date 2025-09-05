Data alla fiamme l’auto del capo della polizia municipale di Ramacca: è la seconda volta in nove mesi
Un incendio ha distrutto l'auto privata del comandante dei vigili urbani di Ramacca.
A rendere noto il secondo atto doloso subito negli ultimi otto mesi dall'ufficiale è il sindaco del Comune in provincia di Catania, Rosario Gravina.
"Con profonda indignazione - scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook dell'Etna - apprendiamo del vile gesto intimidatorio subito dal comandante della polizia locale, a cui nella notte è stata incendiata l'autovettura di proprietà.
Un'azione tanto vile quanto gravissima, che mira a intimidire chi con integrità e dedizione tutela la legalità e il rispetto delle regole nella nostra comunità. A nome mio personale, dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza - aggiunge il sindaco di Ramacca - desidero esprimere la più sentita vicinanza e solidarietà al comandante Orazio Fraccavento alla sua famiglia e all'intero corpo della polizia locale. Questo gesto ignobile non resterà senza risposta.
Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché i responsabili siano individuati e posti davanti alla giustizia. La nostra comunità rimane salda nel sostenere quegli uomini e quelle donne che quotidianamente operano per difendere la sicurezza, la convivenza civile e i valori di democrazia.
A chi ha compiuto questo atto - conclude il sindaco di Ramacca - vogliamo dire: dovete vergognarvi. Non potete essere parte di una comunità che da sempre ha fatto della tolleranza, del rispetto e della solidarietà il proprio Vessillo.
Sappiate che non ci faremo intimidire".