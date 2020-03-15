DATI ITALIA: BORRELLI: "20.603 POSITIVI (+2.853), 1.809 VITTIME (+368), 2.335 GUARITI (+369)", IN SICILIA 188 POSITIVI, 32 PIÙ DI IERI

Si aggrava il bilancio in Italia.Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: gli attualmente positivi sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numer...

Si aggrava il bilancio in Italia.

Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: gli attualmente positivi sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747.

Le vittime sono salite a 1.809, 368 in un solo giorno.

Le persone guarite 2.335, 369 più di ieri.

DATI SICILIA

Sono 188 (32 più di ieri) le persone risultate positive al coronavirus in Sicilia fino ad ora. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 188 campioni. Risultano ricoverati 71 pazienti (16 a Palermo, 33 a Catania, sette a Messina, uno a Caltanissetta, due ad Agrigento, due a Enna, sei a Siracusa e quattro a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, sette sono guariti (due a Palermo e Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.(ANSA).