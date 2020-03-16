DATI ITALIA: CASI ATTUALI: 23.073 (+2.470), MORTI: 2.158 (+ 349), GUARITI: 2749 (+414)- PRIMO MORTO A CATANIA

In Italia sono 2470 i nuovi positivi, meno di ieri quando l'aumento era stato di 2.853. Complessivamente sono 23.073 i malati di coronavirus in Italia.Il numero complessivo dei contagiati - comprese l...

In Italia sono 2470 i nuovi positivi, meno di ieri quando l'aumento era stato di 2.853. Complessivamente sono 23.073 i malati di coronavirus in Italia.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.980. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile., il quale ha specificato, in merito ai nuovi positivi, che mancano alcuni dati due due regioni.

Borrelli ha poi aggiunto che le vittime sono 349, 19 meno di ieri. Complessivamente i morti sono 2158.

Sono 2.749 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 414 in più di ieri, quando il dato giornaliero di 369.

• casi attuali: 23.073 (+2.470)

• morti: 2.158 (+ 349)

• guariti: 2749 (+414)

TOTALE CASI: 27.980

Un uomo di 52 anni di Catania, è deceduto oggi nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in terapia intensiva per insufficienza respiratoria.

L’uomo, affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e sottoposto al tampone per Covid-19, risultato positivo.

Lo comunica la Direzione dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro. L’uomo, dopo essere passato dal reparto delle malattie infettive, il sabato, è stato trasferito in Terapia Intensiva dove è deceduto oggi.

L’uomo, dipendente di una grossa azienda farmaceutica, era stato al nord per lavoro, ed era rientrato in Sicilia da qualche settimana. Poi la situazione è precipitata, con l’uomo che dopo avere contratto il virus, ha iniziato il decorso che, purtroppo, lo ha portato prima al ricovero e poi al decesso.

Si tratta della terza vittima registrata in Sicilia per il coronavirus.

DATI SICILIA:

Sono 213 le persone trovate positive al coronavirus in Sicilia, 25 più di ieri. Lo ha reso noto la Presidenza della Regione, Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.653, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 213 campioni (25 più di ieri).

Risultano ricoverati 95 pazienti (18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani) di cui 20 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle 12 di oggi, come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 96; Enna, 5; Messina, 11; Palermo, 37; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana