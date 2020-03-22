DATI ITALIA: TOTALE CASA 59.138 (+5.560) MORTI 5.476 (+651) 7.024 GUARITI, (+952) RISPETTO A IERI

Lieve diminuzione dei contagi da coronavirus e dei morti nelle ultime 24 ore in Italia. Nel giorno in cui si scoprono 12 contagiati nella stessa protezione civile (il capo del dipartimento Angelo Borr...

Lieve diminuzione dei contagi da coronavirus e dei morti nelle ultime 24 ore in Italia. Nel giorno in cui si scoprono 12 contagiati nella stessa protezione civile (il capo del dipartimento Angelo Borrelli è risultato negativo) arriva un dato in controtendenza rispetto a ieri: si registrano 651 morti (ieri erano 793), che portano il totale a 5476. I nuovi contagiati 3.957, un po' meno di ieri quando ne sono stati registrati 4821, in totale sono 46.638; i guariti 952 in un giorno, totale 7024; in terapia intensiva 3009, 152 più di ieri.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 46.638 (+3.957)

• morti: 5.476 (+651)

• guariti: 7.024 (+952)

TOTALE CASI: 59.138 (+5.560) è la somma di casi, morti e guariti.

DATI REGIONE SICILIA

Sono 596 persone le persone positive al coronavirus in Sicilia (138 in più rispetto a ieri). Lo dice la Regione siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa)