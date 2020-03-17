DATI ITALIA:POSITIVI 26.062 (+2.989), MORTI 2.503 (+345) 2.941 GUARITI (+192) RISPETTO AD IERI, IN SICILIA 237 CASI TOTALI

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto quot...

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto quota 31.506.

Lo ha riferito il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, precisando che ammontano a 2.503 le vittime, con un incremento di 345 rispetto a lunedì.

Sono invece 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più. Di questi 879 si trovano in Lombardia.

DATI REGIONE SICILIA

Sono 237 i casi di coronavirus in Sicilia, 24 più di ieri.

Risultano ricoverati 114 pazienti (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e quattro deceduti.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. In totale sono 237 i casi positivi registrati dall'inizio, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare, otto guariti e tre deceduti.

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 108; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 14.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.