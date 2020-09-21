DATI REFERENDUM: A PATERNO' LA VITTORIA DEL SI È SCHIACCIANTE

Schiacciante vittoria del SI a Paternò al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sul taglio del numero dei parlamentari.Grazie ai 10.442 voti, il SI ha ottenuto l’78,35%.Per il NO hanno...

Schiacciante vittoria del SI a Paternò al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sul taglio del numero dei parlamentari.

Grazie ai 10.442 voti, il SI ha ottenuto l’78,35%.

Per il NO hanno votato invece 2.885 elettori: il 21,65 %.

Voti non validi: 106 (0.79%). Schede bianche: 27 (0.2%) Schede nulle: 79 (0.59%)

Il dato sull'affluenza nella città di Paternò, è del 36,10 %, per il quale hanno votato 13.433 persone, su un totale di 37.206 elettori

In Sicilia i "sì" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 sezioni su 5300. Nella provincia di Caltanissetta la percentuale dei si' sale al 79,5 % e in provincia di Agrigento all'80,6%. Gli elettori chiamati alle urne erano 3.957.819. Ha votato il 35,39%, la percentuale più bassa tra le regioni. Ad Acquaviva Platani (Ag) per il sì si è espresso il 94,29% dei votanti

Il Sì ha vinto al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari: lo scrutinio è quasi finito e il Sì è oltre al 69 per cento e il No sotto al 31 per cento. È la più importante modifica dell’assetto istituzionale nella storia della Repubblica italiana: dalla prossima legislatura, i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200..